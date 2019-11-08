إصابة سيدتين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف بطريق "طنطا – السنطة"

أصيبت سيدتان بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقه من جسدهما اليوم جراء تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه مصرف بطريق "طنطا – السنطة" بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طوارئ طنطا الجامعي لإسعافهما.



كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مساعد مدير أمن الغربية بمركزي السنطة وزفتى يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بالمصرف أمام مدخل قرية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى اصابة كل من هانم عيد ٨٠ سنة ومروه محمد العريان مقيمين بمدينة زفتي وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعي بطنطا لإسعافهما.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.