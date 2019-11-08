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فن

بهذه الكلمات .. مصطفى خاطر يودع الراحل هيثم أحمد زكى.. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:42 ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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سيد احمد
نشر الفنان مصطفى خاطر صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق مصطفى خاصر على الصورة قائلا " الله يرحمك ويرزقك اعلى درجات الجنة ياغالى 😥 وداعاهيثم احمد زكى ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : البقاء لله - الله يرحمه.

يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
بهذه الكلمات .. مصطفى خاطر يودع الراحل هيثم أحمد زكى.. شاهد
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