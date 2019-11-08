أمريكا.. مجلس النواب يستدعي مسئولا على خلفية مساءلة ترامب

استدعى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وطالبوه بالإدلاء بشهادته بشأن علمه بقرار الرئيس حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئول بارز قوله: "القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض سيظهر أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على خلفية تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب".



وكان الدبلوماسي الأميركي جوردون سوندلاند قال لمسئول أوكراني إن كييف لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها الرئيس دونالد ترامب.



وتسبب هذا الطلب الذي جاء عبر مكالمة هاتفية أجراها ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو، في فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن.



وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر 2020.



وكان هنتر بايدن عضوا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.



وتدخل إجراءات مساءلة ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل، عندما تعقد لجنة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية.



وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون، الأربعاء، إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أميركيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.



وسيدلي كل من وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.