تعرف على الحالة الصحية لـ شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. فيديو

قال عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامى شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن حالة نجله النفسية صعبة جدًا ودائم البكاء، منذ أن توفى شقيقه الوحيد.



وأضاف زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجى على، أن نجله جالسًا فى غرفته بلندن ولا يتحدث مع أحد.



وأشار زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إلى أن علاقة نجله رامى بشقيقه هيثم أحمد زكي كانت قوية، مؤكدًا أن هناك أسرار كثيرة بينهما، وكانوا على تواصل كامل.



وأوضح أن الراحل هيثم أحمد زكي كان على خلق وجميع أفراد أسرته كانوا يحبونه.

