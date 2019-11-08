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ثقافة

لحظات فاصلة.. قصص قصيرة لـ أحمد عثمان تغوص فى أعماق البشر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة وحفل توقيع المجموعة القصصية "لحظات فاصلة" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للأديب أحمد عثمان، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والكُتاب.

سرد المؤلف 23 قصة تغوص في أعماق بشر يسعون لخلاصهم، ويتميز سردها بالبساطة والعفوية والابتكار في سياق إنساني تشويقي، وسلط الضوء على القضايا الإنسانية والتناقضات المجتمعية في محاولة لتقديم اللحظات التي يمر بها الإنسان على مدار عمره، وهذا ما يستعرضه الكاتب بشكل مكثف ومركز.

يذكر أن الأديب أحمد عثمان عضوًا باتحاد الكتاب، وله عدة أعمال أدبية أبرزها " في حضن السماء، الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، والمجموعة القصصية "من الفائز" الصادرة عن هيئة قصور الثقافة، وكتاب رحيق العمر الذي يتناول نبوغ 40 رمزًا مصريًا لمعوا في سماء العالم، والمجموعة القصصية "عيد الربيع"، كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعته القصصية "ولدت لأنجح، وحليب مسكر"، وشارك مع مجموعة من المثقفين في تأليف كتاب "المجمع العلمي المصري محاولة إحياء" الذي أصدرته دار الكتب.

وله العديد من السيناريوهات الدرامية حيث أنتجت له شركة صوت القاهرة سيناريو السهرة التلفزيونية "الثمن الفادح" قصة الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع، ومسلسله "نجوم مصرية في سماء العالم" عن حياة مصريين أبهروا العالم.

وثق الأديب أحمد عثمان أحداث ثورتي يناير ويونيو وأصدر ثلاثية الثورة "لماذا ثار المصريون" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، وكتاب "حوار مع الثوار" الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة.

كما عكف على توثيق ثورة 30 يونيو التي شهدت خروج الملايين من المصريين على حكم جماعة الإخوان المسلمين من خلال كتابه "يوميات مواطن في ثورة يونيو" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

واقتنت مكتبة الكونجرس الأمريكي كتابيه "لماذا ثار المصريون وحوار مع الثوَّار" الذي وثق خلالهما أحداث وشعارات ثورتي يناير ويونيو التي جرت بالشارع المصري على مدار 5 سنوات، لنقل الصورة كاملة للأجيال القادمة، كما أفادت مكتبة الكونجرس الأمريكية في خطاب رسمي بترجمة هذه الكتب لعدة لغات.
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