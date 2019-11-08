اخ حنين .. زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف عن هدية الراحل لشقيقه

أكد عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل كان حنونا علي شقيقه بشكل كبير.



وتابع عز الدين بركات في تصريح خاص لـ صدي البلد من لندن إن الراحل اهدي شقيقه هاتفا محمولا أثناء زياراته لمصر ، مؤكدا أن شقيقه رامي لم يتوقع المفاجأة التي أدخلت السرور علي قلبه ، قائلا له :" أنا المفروض اجيب لك هدية".



واستكمل عز الدين بركات :" الشقيقان كانا علي تواصل دائم طيلة السنوات الماضية سواء تليفونيا أو شخصيا، إلا أن انشغال الراحل خلال الشهر الأخير، جعل التواصل قليلا في هذه المدة فقط ".



واضاف أن هيثم أحمد زكي كان في زيارة إلى لندن منذ فترة والتقي بي وبشقيقه، وابنى رامي حين زار مصر كان دائم الالتقاء بالراحل.



