إثيوبيا تعلن موعد افتتاح سد جينالي داو

أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، قرب افتتاح مشرو سد جينالي داو 3 جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن المشروع سيبدأ تشغيله بالكامل بعد حوالي شهرين.



ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم بلعي، قوله إن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 99%.



وأضاف أن السد الذي يبلغ قدرته 254 ميجاوات سيتم تشغيله بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبار اللازم للعمل.



وتم البدء في إنشاء السد الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار وطوله 426 مترًا في عام 2010 حسب التقويم الإثيوبي ، وهو قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه. وعند الانتهاء منه من المتوقع أن يزيد السد من طاقة التوليد في إثيوبيا من 4.260 إلى 4.514 ميجاوات..



وتبلغ تكلفة سد الطاقة الكهرومائية الذي تقوم به مجموعة "جيزهوبا" الصينية على نهر جينالي داو حوالي 450 مليون دولار.

