في ذكرى المولد النبوي .. أين يوجد سيف الرسول؟

المولد النبوي .. ذكرت بعض كتب السيرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة سيوف، ولكن هناك سيف واحد مؤكد أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام هو ذو الفقار.



وسيوف النبي هي كالتالي:

1-المأثور: تذكر كتب السيرة أن هذا السيف هو أول سيف امتلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورثه عن أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ومن مواصفات السيف أن غمده ومقبضه مرصعان بالجواهر، ومكتوب على نصله عبد الله بن عبد المطلب، وطوله كاملا 95 سم، موجود في متحف موجود في القصر الثالث في قصر طوب قابي في إسطنبول في تركيا.



2-العضب: كان هذا السيف هدية للرسول صلى الله عليه وسلم من سعد بن عبادة في غزة أحد، وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السيف لأبي دجانة.



3-ذو الفقار: غنمه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وهو السيف المفضل للنبي عليه السلام، وقد قدمه فيما بعد هدية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن مواصفات السيف أن طوله كاملا هو 104 سم، وليس له غمد، وهو موجود أيضا في إسطنبول.



4-القضيب: كان هذا السيف عبارة عن سيف للدفاع، أو كما يسمى رفيق مسافر، فهو لم يستخدم في الحروب والغزوات، من مواصفاته أن نصله فضي نحيف مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله- محمد بن عبد الله بن عبد المطلب"، وطوله كاملا 100سم، هذا السيف موجود في نفس المتحف الموجود فيه المأثور.



5-البتار: يسمى هذا السيف بسيف الأنبياء حيث كتب على نصله أسماء مجموعة من الأنبياء وهم داوود، وموسى، وسليمان، وهارون، وزكريا، ويسع، ويحيى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، النبي عليه السلام غنمه من قبيلة بني قينقاع، من مواصفاته أن غمده أسود ولكن من أعلاه وأسفله نحاسي، وطوله كاملا 101 سم.



6-الحتف: هذا السيف أيضا غنمه من بني قينقاع وقد أعطاه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقال أن من صنع هذا السيف هو داوود، من مواصفاته أنه أثقل سيوف النبي عليه السلام، وطوله كاملا 112 سم.



7-قلعي: هو السيف الثالث الذي حصل عليه النبي كغنيمة من قبيلة بني قينقاع، من مواصفاته أن طوله كاملا 114 سم، كتب على نصله "هذا السيف المشرفي لبيت محمد رسول الله"، أما قبضته فبها انحناء مميز.



8-المخذم: هذا السيف بعض الروايات تقول إن النبي عليه السلام أعطاه لعلي رضي الله عنه، والبعض يقول إن علي غنمه في إحدى الحروب بالشام، الصفة الوحيدة المعروفة عن هذا السيف أن نصله طوله 97 سم.