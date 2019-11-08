AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نكشف حقيقة وفاة ضابط سودانى بالقاهرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:01 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
تداولت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" خبر حدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم (بمنطقة أم درمان) إثر وفاة الشرطي السودانى المستقيل نزار النعيم – فى ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة عقب وصوله إليها لتلقي العلاج.

كما تضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018 لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية (يونيو 2019) .

تبيَّن وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/11/2019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البرى بغرض العلاج من مرض صدرى رفقة زوجته السودانية ، وإقامتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأفاد مسئول السفارة السودانية بالبلاد بسابقة تلقى السفارة إتصال هاتفى من زوجة السودانى المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5/11/2019 متأثرًا بحالته المرضية بالمنزل محل إقامتها حيث اضطلعت السفارة بإرسال مندوب لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة "التهاب رئوى حاد" ثم تم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلاده.. ولم تضطلع زوجة السودانى المذكور باتخاذ أية إجراءات قانونية، فى إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

وقد اضطلعت السفارة بإرسال برقية بتاريخ 7 نوفمبر الجارى لوزارة الخارجية السودانية لإيضاح حقيقة الموقف وأن الوفاة طبيعية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوافل طبية واحتياجات معيشية .. حزب مستقبل وطن يقدم خدمات مهمة للمواطنين

ترشيحاتنا

كارثة صحية | استخدام أدوات المطبخ البلاستيكية تصيبك بـ أمراض خطيرة

إثيوبيا تعلن موعد افتتاح سد جينالي داو

قبل يوليو.. النواب يعتزم زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاعين العام والخاص

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

رسالة عتاب مؤلمة من والد أنغام: من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني

اخ حنين .. زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف عن هدية الراحل لشقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث