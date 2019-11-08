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محافظات

قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:31 م
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن منطقتي محرم بك ومساكن الجمهورية وسط المدينة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتي محرم بك ومساكن الجمهورية، لحين إصلاح كسر خط 4 بوصة المغذي للمنطقتين المشار إليهما.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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