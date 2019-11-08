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أخبار العالم

إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قضت المحكمة العليا البرازيلية بإطلاق سراح الرئيس السابق، لولا دا سيلفا، من السجن على الفور.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة بأنه لا يجوز سجن أي شخص في البلاد إلا بعد رفض الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا.

وكان قد تم سجن دا سيلفا في أبريل 2018 بعد إدانته بالرشوة وغسل الأموال. لكن لم يتم رفض الاستئناف بعد.
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