كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل

كشفت تحقيقات نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التفاصيل الكاملة لملابسات العثور على جثة طالبة صيدلة السويس شهد أحمد بعد انتشالها غارقة من نهر النيل بالوراق.



وأشارت التحقيقات إلى أن البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الوراق بالعثور علي جثة فتاة طافية بنهر النيل وانتقلت الاجهزة الامنية وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها وتم تحرير محضر بانتشال جثة فتاة مجهولة.



وأضافت التحقيقات ان قسم شرطة الوراق والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات المتبعة في حالات الجثث المجهولة قامت تعميم نشرة علي اقسام الشرطة على نطاق الجمهورية لمضاهاة مواصفات جثة الفتاة بالمواصفات الواردة بمحاضر و بلاغات التغيب من خلال التنسيق مع مصلحة الأمن العام التي تربط بين كافة مديريات الأمن.



وأسفرت إجراءات النشر عن وجود بلاغ تغيب منذ ٤٨ ساعة بمديرية أمن الاسماعيلية لفتاة تشتبه مواصفاتها مع المعثور عليها بنهر النيل، وتواصلت الجهات الامنية مع اسرة الفتاة المبلغ بغيابها والتي حضرت وتعرفت على الجثة مؤكدة أنها لابنتها.



وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس الي محافظة الجيزة.



وكانت الأجهزة الامنية، كشفت مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.



وتبين ان الاجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.



وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ النهري التى عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.



وتم إخطار الأمن العام، وبحضور والديها تعرفا على جثتها وقررا انها تعانى من مرض نفسي وتتلقى علاجا عن ذلك، ورجحت التحريات انتحارها بسبب ذلك.



وقالت مصادر امنية ان الجثة التي تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة هي جثة الطالبة شهد أ طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.



وتابعت المصادر أن المعاينة الأولية للجثة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو اثار تعدٍ على جسدها، كما انه تم العثور عليها بكامل ملابسها التي اختفت بها.