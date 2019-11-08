أخبار الفن: آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. أزمة حجاب حلا شيحة تعود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
صدقة جارية.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدعو محبيه بالتبرع لـ إنشاء بئر ومحطة تحلية
كتبت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن قيامها بعمل صدقة جارية على روحه بعد وفاته فجأة فجر أمس الخميس 7 نوفمبر.
12 كلمة| آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ دقائق
قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بكتابة منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته.
بعد وقفه عن الغناء| محامي محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل جديدة
أكد محامي المطرب محمد الشرنوبي، حسام لطفي أن قرار وقف الشرنوبي مؤقت والقضية ستنتهي إلى صفر.
بعد هيثم أحمد زكي| نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة المخرج أحمد خضر
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال عضو النقابة عزوز عادل، عن وفاة المخرج أحمد خضر.
مش تدين | أزمة حجاب حلا شيحة تعود مجددا
تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منشورًا، نُسب للفنانة حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»، تطرقت من خلاله للحديث عن الحجاب مجددًا، بعد أكثر من عام على انتهاء تلك الأزمة.
ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي وأصدقاؤه بعد 24 ساعة من وفاته؟
أكدت الفنان ناهد السباعي عبر صفحتها على موقع «إنستجرام» إن خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى قامت بالتعاون مع عدد من أصدقائها بختمة للقرآن الكريم فى منزلها ترحما عليه.
.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بهذه الصورة
نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية «بودي حمالات»، وبنطال جينز، لتثير جدل متابعيها مجددًا.
صدقة جارية.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدعو محبيه بالتبرع لـ إنشاء بئر ومحطة تحلية
كتبت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن قيامها بعمل صدقة جارية على روحه بعد وفاته فجأة فجر أمس الخميس 7 نوفمبر.
12 كلمة| آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ دقائق
قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بكتابة منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته.
بعد وقفه عن الغناء| محامي محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل جديدة
أكد محامي المطرب محمد الشرنوبي، حسام لطفي أن قرار وقف الشرنوبي مؤقت والقضية ستنتهي إلى صفر.
بعد هيثم أحمد زكي| نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة المخرج أحمد خضر
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال عضو النقابة عزوز عادل، عن وفاة المخرج أحمد خضر.
مش تدين | أزمة حجاب حلا شيحة تعود مجددا
تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منشورًا، نُسب للفنانة حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»، تطرقت من خلاله للحديث عن الحجاب مجددًا، بعد أكثر من عام على انتهاء تلك الأزمة.
ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي وأصدقاؤه بعد 24 ساعة من وفاته؟
أكدت الفنان ناهد السباعي عبر صفحتها على موقع «إنستجرام» إن خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى قامت بالتعاون مع عدد من أصدقائها بختمة للقرآن الكريم فى منزلها ترحما عليه.
.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بهذه الصورة
نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية «بودي حمالات»، وبنطال جينز، لتثير جدل متابعيها مجددًا.