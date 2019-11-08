أخبار الفن: آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. أزمة حجاب حلا شيحة تعود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.كتبت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن قيامها بعمل صدقة جارية على روحه بعد وفاته فجأة فجر أمس الخميس 7 نوفمبر.قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بكتابة منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته.أكد محامي المطرب محمد الشرنوبي، حسام لطفي أن قرار وقف الشرنوبي مؤقت والقضية ستنتهي إلى صفر.أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال عضو النقابة عزوز عادل، عن وفاة المخرج أحمد خضر.تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منشورًا، نُسب للفنانة حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»، تطرقت من خلاله للحديث عن الحجاب مجددًا، بعد أكثر من عام على انتهاء تلك الأزمة.أكدت الفنان ناهد السباعي عبر صفحتها على موقع «إنستجرام» إن خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى قامت بالتعاون مع عدد من أصدقائها بختمة للقرآن الكريم فى منزلها ترحما عليه.نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية «بودي حمالات»، وبنطال جينز، لتثير جدل متابعيها مجددًا.