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فن

كندة علوش بعد موت هيثم أحمد زكي: من العبث أن نضيع عمرنا بالكره

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:05 ص
الفنانة السورية كندة
الفنانة السورية كندة علوش
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نبيل العدوى
قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن موت هيثم أحمد زكى كان له هذا الوقع الجلل لأنه جاء كالصفعة على وجوهنا جميعًا من يعرفه منا ومن لا يعرفه.

وأضافت كندة علوش عبر صفحتها على موقع تويتر قائلة: "جاء ليذكرنا بأن الموت حق قد يطرأ في أي حين لأي منا فمن العبث أن نضيع عمرنا بالكره والحقد والحزن والهم، فلنسامح ونغفر ونحاول ان نستمتع بالحياة مهما كانت ظروفنا صعبة ولنعتني دومًا بمن نحب.

ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا في منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

وشيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مساء أمس إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.
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