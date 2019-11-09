بسبب مصروف البيت.. كاد أن يقتلع عيني زوجته

ألقت قوات الشرطة البريطانية القبض على مواطن في شمال بريطانيا على مواطن بالغ من العمر 36 عاما، بعد أن كاد يقتلع عيني زوجته.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الجيران أبلغوا الشرطة فورا سماعهم أصوات صرخات إستغاثة من الزوجة التي كادت أن تموت بسبب ضرب زوجها لها.



نقلت الزوجة الى المستشفى، وقالت في تحقيقات الشرطة أن المشكلة بدأت عندما طلبت من الزوج زيادة مصروف المنزل إلا أنه دخل في نوبة هياج غير طبيعية و قام بصفعها على وجهها أكثر من مرة و هي تصرخ لكي ينقذها أي شخص من بين يديه .



أفاد تقرير المستشفى أن الزوجة تعاني من جروح بالغة في وجهها كما أن الزوج اعترف في التحقيقات أنه حاول أن يفقأ عينه بسبب غضبه.