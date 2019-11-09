محمد منير عن هيثم أحمد زكى: ابنى وحبيبى

حرص الكينج محمد منير على نعى هيثم أحمد زكى، الذي توفى فجر الخميس، في منزله بالشيخ زايد.



وكتب محمد منير على صفحته الشخصية بموقع التغريدات تويتر: "‏ابني وحبيبي ‎هيثم احمد زكى.. بلا تعليق انها ارادة الله ولاحول ولا قوة الا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون."



ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.



وشيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.

