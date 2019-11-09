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أخبار البلد

نجيب ساويرس لـ أحمد مراد: اعتذر للغاية لهجومي عليك

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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كريم ناصر
بعد هجوم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على الكاتب أحمد مراد، عقب تعليقه على الاديب الراحل نجيب محفوظ أن إيقاعاته بطيئة، ثم أكد أنه لم يقصد ذلك وأنه تم تحريف كلامه.

نشر نجيب ساويرس على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اعتذارا لـ أحمد مراد قائلا: أعتذر للغاية للكاتب أحمد مراد بعد أن وضح أن كلامه تم تحريفه و ارجوً ان تقوم الجريدة حفاظا على مصداقيتها بحذف التصريح المغلوط !
نجيب ساويرس لـ أحمد مراد: اعتذر للغاية لهجومي عليك
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