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فن

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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سعيد فراج
أثار الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، حالة كبيرة من الجدل بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، جمعته بصديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى موقف جعلهما يتحدثان عن الموت قبل 15 يومًا من وفاة هيثم.

وكتب ابن محمود عبد العزيز في بداية تعليقه على الصورة، متحدثًا عن هيثم أحمد زكي: "غلبان ومحترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".

وحول حديثهما عن الموت، قال ابن محمود عبد العزيز: «اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وأبويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم .. السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا .. الله يرحمك يا هيثم يا اخويا .. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى)».

وكانت التحقيقات قد أكدت أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي كانت طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور صلاة جنازة هيثم أحمد زكي، ظهر الخميس الماضي، من بينهم: «ناهد السباعي، ودينا الشربيني، وأحمد السقا، والدكتور أشرف زكي، ووفاء عامر»، وعدد آخر من الفنانين.
قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات
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