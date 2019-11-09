حسام البدري يتحدث عن صداع مركز المهاجم في المنتخب الوطني.. فيديو

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن مركز خط الهجوم في المنتخب الوطني، واصفا إياه بـ"الصداع" وذلك عقب الأداء الذي ظر عليه لاعبو منتخب مصر فى هذا المركز.



وقال مدرب منتخب مصر فى تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" مركز رأس الحربة صداع في رأسي؟ نعم بكل تأكيد. نعاني من أزمة في مركز المهاجم ونعاني من أزمات مثل إصابة مروان محسن وابتعاده عن المشاركة حتى في المباريات الودية الأخيرة مع الأهلي".



وأردف "ولكنني أثق تماما في المجموعة التي نمتلكها. أثق في أحمد جمعة ومروان حمدي وحسام حسن وكذلك أثق في عناصر المنتخب في حالة اللعب بأسلوب مختلف".



ويرى البدري "رأس الحربة ليست المشكلة الوحيدة، بل نعاني أيضا من عدم وجود بدلاء في مراكز محددة. إذا غاب أحد عناصر الشق الهجومي، لا يوجد البديل المتوفر الآن".