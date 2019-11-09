مستقبل وطن بأسيوط ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.. اليوم

تنظم أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن وبالتعاون مع أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، احتفالية كبرى اليوم السبت بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وتفعيل مبادرة "أنت عظيمة"، وذلك تحت رعاية وحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس ياسر عمر امين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وأمينة المرأة بالأمانة المركزية، والدكتورة عبير فاروق مراد عضو هيئة مكتب امانة اسيوط والمشرف على أمانة المرأة بمحافظتي أسيوط وبنى السويف، وحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب عن الحزب وتشكيلاته والكوادر النسائية بالمحافظة والكوادر النسائية، حيث يحيي الحفل الشيخ مهدي ياسين التهامى وفرقة عبد الحليم الدمشقى السورية للإنشاد الدينى.



ويأتى الحفل تحت شعار مبادرة "انت عظيمة" والتى اطلقها الحزب منذ عدة شهور ماضية، وذلك لدعم المرأة المصرية والتعريف بدورها في خدمة وتنمية المجتمع علي مدار العصور مشيرة ان المرحلة القادمة سوف تشهد العديد من الفعاليات والانشطة المختلفه التى تدعم دور المرأة فى الصعيد واهمية مشاركتها فى العمل السياسى والاجتماعي.



ويشمل الحفل توزيع 40 مشروعا لدعم ومساعدة السيدة المعيلة من أسيوط علي مواجهه ظروف الحياة الصعبة ويشمل توزيع 20 ماكينة خياطة و"10" تروسيكلات و"10" أفران بانبوبة لتصنيع الخبز وبيعة، موضحة أن هذه المشروعات تمت عقب عمل بحث اجتماعى ودراسة جدوى بالاستعانة مع اساتذة متخصصين من جامعة أسيوط وتم عمل ورشة عمل لهن.



من جانبه، قال المهندس ياسر عمر أمين المحافظة إن أمانة المرأة المركزية بالتعاون مع أمانة المحافظة منذ إعلان التشكيل أمانة الحزب قامت بتنظيم أكثر من 250 فعالية وندوة استهدفت أكثر من 85% من قرى ومدن المحافظة فى مجالات التعليم ومحو الأمية وعلاج أمراض الكشف المبكر عن الاورام وتنظيم الاسرة والمشاركة السياسية وموجة العنف ضد المرأة.



وأكد أمين المحافظة فى بيان صحفى له أن أمانة الحزب تعمل علي مشاركة المرأة في كل المجالات وسوف نقوم بتشكيل لجان من السيدات تابعة للحزب تحت مظلة أمانة المرأة خلال المرحلة القادمة لاستهداف النجوع والعزب والمناطق العشوائية بالقرى والمدن وإعداد تقارير بمشاكلهم وخاصة الارامل والأيتام والمطلقات والعمل على حلها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والجمعيات الخيرية.

