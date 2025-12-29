نائبة: تعميق التصنيع المحلي يدعم الموازنة العامة ويعزز موارد الدولة

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات المصنعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن النجاحات المتحققة داخل الهيئة العربية للتصنيع في توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الإلكترونيات ووسائل النقل والطاقة النظيفة والمعدات الكهروميكانيكية، تسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتحقيق وفر حقيقي في الإنفاق العام.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعد استثمارًا طويل الأجل يعود بعوائد مالية واضحة على الدولة، سواء من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، أو دعم الصادرات، أو تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.

وأكدت النائبة مرفت الكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات الصناعية الكبرى، وتدعم توجيه الموارد العامة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام، مشددة على أن التكامل بين السياسات الصناعية والمالية هو الطريق الأمثل لتحقيق الانضباط المالي ودفع عجلة التنمية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده الصناعة الوطنية حاليًا، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد إنتاجي قوي، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التنموية.