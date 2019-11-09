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اقتصاد

عيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 9 -11- 2019

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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ولاء عبدالكريم
سجلت أسعار الذهب اليوم، السبت 9 نوفمبر 2019، في مصر، استقرارا على تراجع أمس، الجمعة، بقيمة 7 جنيهات للجرام (بدون مصنعية)، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 754 جنيها
عيار 21: 660 جنيها
عيار 18: 566 جنيها
الجنيه الذهب: 5.280 جنيه

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب.
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