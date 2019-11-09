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حوادث

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
الطالبة شهد أحمد
الطالبة شهد أحمد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
ينشر "صدى البلد" تصريح الدفن الخاص بالطالبة شهد أحمد كمال، طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتى لقيت مصرعها أمس، الجمعة، غرقا في نهر النيل بالقرب بمنطقة الوراق.

وكشفت مصادر حقيقة واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، بعدما تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى اختطاف الفتاة.

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وقالت المصادر إنه تبين قيام "أحمد. ك" – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء)، بالإبلاغ عن غياب ابنته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

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وبتاريخ 8 الجارى، حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضرا بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدل.

فيما كشفت تحقيقات نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التفاصيل الكاملة لملابسات العثور على جثة طالبة صيدلة السويس شهد أحمد بعد انتشالها غارقة من نهر النيل بالوراق.

وأشارت التحقيقات إلى أن البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الوراق بالعثور علي جثة فتاة طافية بنهر النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها، وتم تحرير محضر بانتشال جثة فتاة مجهولة.

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وأضافت التحقيقات أن قسم شرطة الوراق والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات المتبعة في حالات الجثث المجهولة قامت بتعميم نشرة علي أقسام الشرطة على نطاق الجمهورية لمضاهاة مواصفات جثة الفتاة بالمواصفات الواردة بمحاضر وبلاغات التغيب من خلال التنسيق مع مصلحة الأمن العام التي تربط بين جميع مديريات الأمن.

وأسفرت إجراءات النشر عن وجود بلاغ تغيب منذ ٤٨ ساعة بمديرية أمن الإسماعيلية لفتاة تشتبه مواصفاتها مع المعثور عليها بنهر النيل، وتواصلت الجهات الأمنية مع أسرة الفتاة المبلغ بغيابها، والتي حضرت وتعرفت على الجثة مؤكدة أنها لابنتها.

وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

وتبين أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ النهري التى عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.

وتم إخطار الأمن العام، وبحضور والديها تعرفا على جثتها وقررا أنها شهد أحمد وأنها تعانى من مرض نفسي وتتلقى علاجا عن ذلك، ورجحت التحريات انتحارها بسبب ذلك.

وقالت مصادر أمنية إن الجثة التي تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة هي جثة الطالبة "شهد"، طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

وأضافت المصادر أن المعاينة الأولية للجثة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو آثار تعدٍ على جسدها، كما أنه تم العثور عليها بكامل ملابسها التي اختفت بها.
الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد
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