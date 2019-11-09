AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع تدوير نفايات طبية لتصنيع العبوات البلاستيكية بالجيزة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:51 م
نفايات طبية
نفايات طبية
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطيرة بالجيزة، تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.

أقرأ أيضا | شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد المصانع بدون تراخيص، عشوائى، حديث التكوين، مُقام بطريق الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها لاستخدامها فى تصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة بإعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارتى "البيئة - الصحة"، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبط العاملين به ووجد بداخله خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطرة.

أقرأ أيضا | حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

كما تم ضبط 4 أطنان من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى الخطرة والمدممة والمحظور حيازتها أو تداولها بغير ترخيص من الجهات المعنية، و4 أطنان منتج نهائى من خام البلاستيك "حبيبات – بودرة" منتج من إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بداخل أجولة تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.

وبلغ إجمالى المضبوطات كمية تزن 8 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وقد أوصت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية بسرعة التخلص منها بحرقها بإحدى المحارق المخصصة لذلك لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تشهد أول ظهور للتحكيم النسائي.. كل ما تريد معرفته عن موقعة جنوب أفريقيا وزامبيا

هذا ما كان يفعله الرسول في يوم مولده

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بمعسكر المنتخب استعدادا لكينيا.. فيديو

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق Joker مليار دولار ايرادات..صور

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها