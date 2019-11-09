ضبط مصنع تدوير نفايات طبية لتصنيع العبوات البلاستيكية بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطيرة بالجيزة، تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.
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وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد المصانع بدون تراخيص، عشوائى، حديث التكوين، مُقام بطريق الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها لاستخدامها فى تصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة بإعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارتى "البيئة - الصحة"، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبط العاملين به ووجد بداخله خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطرة.
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كما تم ضبط 4 أطنان من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى الخطرة والمدممة والمحظور حيازتها أو تداولها بغير ترخيص من الجهات المعنية، و4 أطنان منتج نهائى من خام البلاستيك "حبيبات – بودرة" منتج من إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بداخل أجولة تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.
وبلغ إجمالى المضبوطات كمية تزن 8 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وقد أوصت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية بسرعة التخلص منها بحرقها بإحدى المحارق المخصصة لذلك لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أقرأ أيضا | شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد المصانع بدون تراخيص، عشوائى، حديث التكوين، مُقام بطريق الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها لاستخدامها فى تصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة بإعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارتى "البيئة - الصحة"، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبط العاملين به ووجد بداخله خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطرة.
أقرأ أيضا | حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات
كما تم ضبط 4 أطنان من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى الخطرة والمدممة والمحظور حيازتها أو تداولها بغير ترخيص من الجهات المعنية، و4 أطنان منتج نهائى من خام البلاستيك "حبيبات – بودرة" منتج من إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بداخل أجولة تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.
وبلغ إجمالى المضبوطات كمية تزن 8 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وقد أوصت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية بسرعة التخلص منها بحرقها بإحدى المحارق المخصصة لذلك لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.