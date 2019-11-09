حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

إمبراطورية المعلمة نجاح.. كانت منذ أعوام قليلة صاحبة أكبر دواليب المخدرات بمنطقة السيدة زينب وبالتحديد داخل منطقة الجيارة، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبطها عام 2014.
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وبعد خمس سنوات من ضبط المعلمة نجاح عادت أسماء السيدات تتردد مرة جديدة داخل أسواق مافيا الاتجار في المواد المخدرة، وذاع سيط المعلمة حظوظ في الشارع الجيزاوي، وبالتحديد في غرب المحافظة.
تحريات امنية أثبتت قيام حظوظ س البالغة من العمر 33 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وبالتحديد في مخدر "ولاد الذوات" الهيروين، وأصدر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قرارا بسرعة ضبطها لتحجيم ذلك النشاط الأسود.
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وبعد تقنين الاجراءات، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لمداهمة دولاب حظوظ وضبطها.
كشف فريق البحث ان المتهمة تدعى حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.
جهز العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة مأمورية ضمت المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب بجاد طارق وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.
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وعقب وصول المأمورية لمنزل حظوظ، عثر بداخله على 63 لفافة تحوي حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.
بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
ايام قليلة مرت على ضبط المعلمة حظوظ، استمرت فيها الاجهزة الامنية في اجراء تحرياتها عن اوكار الاجرام في الجيزة.
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حتى وردت معلومات أكدتها التحريات، حول قيام ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق.
بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.
وتبين أنها تدعى ماجدة ا ع 25 سنة ربة منزل، تتخذ من دائرة قسم الوراق مسرحا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
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وتبين من التحريات أن عائلة المذكورة والدها، ووالدتها، وأشقائها الثلاثة مقيدو الحرية على ذمة قضايا اتجار مخدرات.
وتم ضبطها وبحوزتها عدد 6 أكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 586 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 3475 جنيها.
أقرأ ايضا | من الجيارة للجيزة.. حكاية دولاب المعلمة حظوظ
وبعد خمس سنوات من ضبط المعلمة نجاح عادت أسماء السيدات تتردد مرة جديدة داخل أسواق مافيا الاتجار في المواد المخدرة، وذاع سيط المعلمة حظوظ في الشارع الجيزاوي، وبالتحديد في غرب المحافظة.
تحريات امنية أثبتت قيام حظوظ س البالغة من العمر 33 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وبالتحديد في مخدر "ولاد الذوات" الهيروين، وأصدر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قرارا بسرعة ضبطها لتحجيم ذلك النشاط الأسود.
أقرأ ايضا .. الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد
وبعد تقنين الاجراءات، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لمداهمة دولاب حظوظ وضبطها.
كشف فريق البحث ان المتهمة تدعى حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.
جهز العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة مأمورية ضمت المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب بجاد طارق وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.
أقرأ ايضا | كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي
وعقب وصول المأمورية لمنزل حظوظ، عثر بداخله على 63 لفافة تحوي حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.
بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
ايام قليلة مرت على ضبط المعلمة حظوظ، استمرت فيها الاجهزة الامنية في اجراء تحرياتها عن اوكار الاجرام في الجيزة.
أقرأ ايضا | استدرجها بالنسكافيه وأنهى حياتها في رشاح الجيزة
حتى وردت معلومات أكدتها التحريات، حول قيام ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق.
بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.
وتبين أنها تدعى ماجدة ا ع 25 سنة ربة منزل، تتخذ من دائرة قسم الوراق مسرحا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
أقرأ ايضا | ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين
وتبين من التحريات أن عائلة المذكورة والدها، ووالدتها، وأشقائها الثلاثة مقيدو الحرية على ذمة قضايا اتجار مخدرات.
وتم ضبطها وبحوزتها عدد 6 أكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 586 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 3475 جنيها.