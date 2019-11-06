ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

ابتزاز وسرقة من خلال صور أو مقاطع جنسية، علاقات ضمت بين طياتها أنياب الشيطان، فكانت ممارسات للرذيلة في السر وانتهت بالتهديد بالفضيحة او الابتزاز بالأموال.



سطر سجل الاجهزة الجنائية في الجيزة واقعتين في أقل من ثلاثين يوما، أولاهما حين استدرجت فتاة رجل دين من على الانترنت لممارسة الرذيلة معها وابتزته وسرقت امواله، والثانية حين نشبت علاقة بين السكرتيرة وجارها وحين أرادت انهاءها هددها بالفضيحة.



علاقة جنسية قديمة كانت السكرتيرة طرفًا فيها عندما كان سنها 20 عامًا، ففي عام 2007 تعرفت السكرتيرة "ن ع" على ابن منطقتها الشاب "م" ونشبت بينهما علاقة جنسية محرمة، دامت لأعوام طويلة.



12 عًاما متقطعة هي عمر العلاقة الجنسية التى نشبت بين السكرتيرة الثلاثينية حينها وابن منطقتها في المنيب بمحافظة الجيزة، منذ بداية علاقة المجنى عليها والمتهم في عام 2007 وانقطاع العلاقة إلى أن تجددت مرة أخرى في عام 2014 وتقابلا لممارسة الجنس الحرام سويًا مرة أخرى.



وبعد مرور 12 عامًا، ظهر الشاب مرة أخرى في حياة السكرتيرة ليهددها بـ صور جنسية فاضحة لها إذا لم ترضخ لمتطلباته الجنسية وإعادة علاقتهما سويًا.



وكشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة لواقعة ابتزاز شاب لسيدة ثلاثينية بمنطقة المنيب بصور فاضحة لها.



الواقعة كشفتها الأجهزة بعد بلاغ لقسم الجيزة، من ن ع 32 عاما سكرتيرة، بتضررها من جارها م ن وقيامه بتهديدها بنشر صور خاصة بها وفضح علاقتهما الجنسية السابقة، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لضبط المتهم وكشف الملابسات.



وكشفت التحريات التى أجريت بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث جنوب الجيزة أن المجنى عليها والمشكو فيه نشبت بينهما علاقة جنسية محرمة في عام 2007، وكانا يتقابلا سويا لإتمام علاقتهما التى انتهت بعدها بسنوات.



وتبين من التحريات أن علاقتهما الجنسية عادت مرة أخرى في غضون عام 2014 وتواعدا سويًا مرة جديدة إلا أنها لم تكتمل وأنهيا هذه العلاقة، حتى عاد الشاب منذ أيام وهددها بفضح هذه العلاقة مشيرا إلى بعض الصور الخاصة بها، ومهددًا بنشرها.



وعلى الفور تمكنت فرق المباحث بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بابتزاز المجنى عليها لرفضها إكمال العلاقة الجنسية معه.



وفي سياق متصل اوهمت ربة منزل في الجيزة رجل دين بقضاء سهرة جنسية حمراء بعد استقطابه من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة المنيب بالجيزة واستعانت ببعض الأشخاص لسرقته.



تفاصيل الواقعة المثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية بالجيزة حيث تبلغ لقسم شرطة الجيزة من أحد رجال الدين بتعرضه لحادث سرقة من قبل ٦ أشخاص بعد استدراجه لشقتهم.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لضبط المتهمين تولى رئاسته اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.



وأمام فرق المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث الجيزة، أدلى رجل الدين بأوصاف فتاة تدعى "ف" وأنه تعرف عليها من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها.



واستكمل رجل الدين أن الفتاة أخبرته بنشوب مشاكل مع زوجها فقام بالاتفاق معها على مقابلتها في منطقة المنيب، وعند وصوله الشقة فوجئ بأشخاص يبلغونه أنهم أهلها واستولوا منه على ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته.



وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة ر ٣٣ سنة، و م ٣٩ سنة، وب ٢٨ سنة، وع ٤٠ سنة، وم ٢٨ سنة، وس ٤١ سنة، وف٢٥ سنة، وع ٣٨ سنة.



وتبين أن المتهمة الأولي استدرجت رجل الدين بحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظلت تتحدث معه حتى اتفقا على التقابل لقضاء ليلة حمراء وممارسة الجنس معها.



كما أضافت التحريات، أن رجل الدين اتفق مع الفتاة على مقابلتها في شقة صديقتها بمنطقة المنيب وعقب وصوله كانت وحدها، فقالت له "ادخل خد دش الاول علشان تفوق".



وعقب خروجه من الحمام عاريا للبدء في ليلته الجنسية الحمراء، وجد أمامه الرجال والسيدات يخبرونه بأنهم أهل الفتاة وأنهم سيقتلونه إذا تفوه بكلمة واحدة.



وتابعت التحريات أن المتهمين زعموا أنهم أهل الفتاة وقاموا بإجباره على الإمضاء على وصل أمانة وسرقوا منه ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته وطردوه من البيت بعد إهانته، وتهديده بفضحه إذا تحدث.



تم إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، وأمر بتحرير المحضر وعرضه على النيابة العامة.