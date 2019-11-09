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مرأة

أبرزها ضعف الرغبة الجنسية..10 معلومات صادمة عن ريجيم الكيتو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:01 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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رنا عصمت
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن "الكيتو الرجيم" ليس بالشيء الجديد وكان يستخدم في حالات مرضية للأطفال وتحديدا الصرع ، لافتا أنه لابد لمرضى السكر والضغط والكبد والكلى وكبار السن أن يكونوا على حذر من تطبيقه، موكدًا أن الجلوكوز يعد المحرك الأساسي للجسم وأي خلال فيه يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات أبرزها زيادة الدهون.

وأوضح شعبان أنه من السهل جدا أن يبدأ الإنسان الكيتو ولكن من الصعوبة أن ينهي هذا الأمر وهناك الكثير من الحالات التي أنهت الكيتو تعاني من الهبوط ونقص السكر في الدم على الرغم من استخدام الأنسولين.

لذلك نقدم لك فى هذا التقرير أضرار رجيم الكيتو وفقًا لموقع "health line":_

1- رائحة الفم الكريهة 
2-الإصابة بالإمساك.
3-الشعور بالتعب.
4-عدم انتظام الدورة الشهرية.
5- اضطرابات في النوم.
6- انخفاض كثافة العظام.
7-يصاب الشخص بالجفاف.
8- يحدث نفور من الرغبة الجنسية وذلك بسبب أعراض إنسحاب الكربوهيدرات من الجسم.
9-تكون الحصوات على الكلى.
10- عدم انتظام ضربات القلب.
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