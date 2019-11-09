AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عريقات يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:37 م
عريقات يطالب بريطانيا
عريقات يطالب بريطانيا بالضغط على اسرائيل لاجراء الانتخابات
Advertisements
سمر صالح
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هاموند تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ترتيبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.

وأشار عريقات إلى أن هناك تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية ستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة فى فلسطين ستجرى في "القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد عريقات "أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

قائمة أسعار نيسان اليوم في مصر بعد وصول موديلات 2020

النادي الأهلي يناقش التصعيد ضد عقوبات السلة وتقرير قنديل

ليست الوفاة الأولى.. مكافحة المنشطات تصدر بيانا عن وفاة الفنان هيثم زكي

جوارديولا: أطالب الشرطة بحماية فريقي قبل مواجهة ليفربول

فيديوجراف| تفاصيل اختفاء شهد طالبة الصيدلة وسبب وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية