عريقات يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هاموند تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ترتيبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.





وأشار عريقات إلى أن هناك تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية ستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة فى فلسطين ستجرى في "القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة".



