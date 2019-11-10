خفض أسعار البنزين وزيادة دعم التموين أبرزها.. 5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل

كشف النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تقدمه بمجموعة من الإقتراحات إلى الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل ، وذلك لمواجهة الاثار الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.



وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرر التقدم بهذه الإقتراحات إلى الحكومة بعد التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن زيادة في نسبة الفقر بنحو 4.7% بين أعوام 2015- 2017/2018، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن هذه المقترحات التى سيتقدم بها للحكومة تتعلق ببطاقات التموين والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة ومراجعة أسعار الخدمات من المياه والكهرباء والغاز والبنزين.



واقترح مراجعة أسعار السلع التموينية والتى تزيد سعرها عن الأسعار الموجودة فى الأسواق الحرة ، مطالبا بضرورة تخفيض أسعار هذه السلع للمواطنين ، بهدف إعطاءهم المزيد منها، بالإضافة إلى زيادة قيمة دعم التموين للفرد ، حيث ان 50 جنيه أصبحت لاتكفى كدعم تموينى لفرد فى الأسرة.



كما طالب بمراجعة برنامج تكافل وكرامة ، خاصه وأن قيمة المعاش أقل من قيمته الشرائية منذ 3 سنوات ، مؤكدا على ضرورة زيادته من 350 جنيه إلى 600 جنيه كحد أدنى.



كما أكد على ضرورة مراجعة عدد شرائح المياه والكهرباء والغاز طبقا للإستهلاك الفعلى فى الفترة الحالية ، بحيث تكون هناك عدالة فى توزيع هذه الشرائح.



واقترح بالأخذ بنظام البطاقة الذكية فى أسعار الخدمات المدعمة ، بحيث تكون هناك بطاقة متعددة الإستخدام وألا تكون بطاقة واحد فقط للدعم التموينى ، على أن تصلح هذه البطاقة المتعددة لإستخدامات تتعلق بدعم التموين والدعم النقدى والدعم الصحى فى نظام التأمين الصحى ، بالإضافة إلى خدمات المياه والكهرباء والغاز.

