اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان وأسعار تذاكر مباراة مصر وكينيا

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد ومكان بيع تذاكر مباراة منتخب مصر الوطنى ونظيره منتخب كينيا فى تصفيات امم افريقيا 2021 بالكاميرون.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح التذاكر الموحدة لمباراة مصر وكينيا المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل المقرر إقامتها ببرج العرب ضمن تصفيات الأمم الأفريقية ، وذلك بستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل.



كما حددت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أسعار التذكرة الموحدة للقاء مصر وكينيا المقرر طرحها فى منفذ استاد الإسكندرية بـ 75 جنيها.



يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري تغلب على نظيره منتخب بتسوانا وليبيريا وديا بهدف دون رد استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2021.



