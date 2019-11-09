AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان وأسعار تذاكر مباراة مصر وكينيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:37 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
Advertisements
يسرى غازى
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد ومكان بيع تذاكر مباراة منتخب مصر الوطنى ونظيره منتخب كينيا فى تصفيات امم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح التذاكر الموحدة لمباراة مصر وكينيا المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل المقرر إقامتها ببرج العرب ضمن تصفيات الأمم الأفريقية ، وذلك بستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل.

كما حددت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أسعار التذكرة الموحدة للقاء مصر وكينيا المقرر طرحها فى منفذ استاد الإسكندرية بـ 75 جنيها.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري تغلب على نظيره منتخب بتسوانا وليبيريا وديا بهدف دون رد استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2021.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

فيديوجراف | تفاصيل جديدة حول رحيل هيثم أحمد زكي

سائق أجرة ينفجر بكاءً بعد إلغاء طلب العميل .. فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

مصادر أمنية: وفاة الضابط السودانى نزار النعيم فى مصر إثر التهاب رئوي حاد

ليست الوفاة الأولى.. مكافحة المنشطات تصدر بيانا عن وفاة الفنان هيثم زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور

جماهير نيجيريا تؤازر النسور الخضراء فى مباراة كوت ديفوار | صور

أول ظهور لـ شقيق هيثم أحمد زكي في العزاء .. صور