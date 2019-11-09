وزير الرياضة يشهد افتتاح المجموعة الثانية بـ أمم إفريقيا تحت 23 عاما

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر فى الفترة 8-22 نوفمبر الجاري.



وتابع الوزير المباراة من المقصورة الرئيسية باستاد السلام والتي تجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار ، بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، لافتًا إلى الحرص على خروج البطولة بشكل مشرف على كافة المستويات التنظيمية والفنية.



كما ناشد الوزير الجماهير المصرية لحضور مباريات المنتخب الأوليمبي بكثافة دعمًا للاعبين وتشجيعهم ومؤازرتهم لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد



