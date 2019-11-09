حمدي النقاز يغادر الزمالك متوجهًا إلى تونس.. لهذا السبب



الجدير بالذكر ان الفريق الابيض استانف تدريباته اليوم عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون مؤخرا.

غادر التونسي حمدي النقاز مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة اليوم متوجها الي تونس.ياتي هذا تمهيدا للانضمام لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس امم افريقيا ٢٠٢١ المقررة إقامتها بالكاميرون.