خالد الجندى: هذا الأمر يجعلك رفيق النبى محمد فى الجنة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرء يُحشر مع من أحب، متابعًا: "سأل رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فرد عليه السلام: وما أعددت لها؟ فقال الرجل، ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة وإنما أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له النبي، "أبشر؛ المرء مع من أحب".



وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن رجلًا أعرابيًا وقف أمام النبي وبكى، فسأله النبي: ما يبكيك؟، فقال الرجل: يا رسول الله إني أحبك وأخشى أن يفرق الموت بيني وبينك، فرد النبي: لمَ يا رجل ألا تطمع في الجنة؟.



وأشار إلى أن الأعربي رد على رسول الله، قائلًا: يا رسول الله إن دخلت الجنة ستكون في منزلة لا أرقى أنا لها، فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟، فقال الرجل: بلى، فقال النبي، كن أحسن الناس خُلقًا، فطمع الرجل وقال: إن كنت أحسن الناس خلقًا وأكثرت من الصلاة عليك، فبشره الرسول، "أحملك على راحتي وأدخل بك الجنة".