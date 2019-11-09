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ديني

وسط آلاف المريدين | محمود التهامي يحيي الاحتفال بالمولد النبوى في ميدان الحسين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:06 م
محمود التهامي يحيي
محمود التهامي يحيي الاحتفال بالمولد النبوى فى ميدان الحسين و
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محمد صبري عبد الرحيم - عدسة عمرو سيد
احتفل أبناء الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف ،وأحيا الحفل نقيب المنشدين والمبتهلين محمود التهامي بميدان مسجد الحسين.

وتحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف، من خلال تنظيم موكب مكون من العشرات من منتسبي الطرق الصوفية يضم الآلاف من أبنائها.

وانطلق الموكب من مسجد صالح الجعفرى بالدراسة مرورا بشارع الأزهر، وحتى مسجد الحسين واستكمل أبناء الطرق الصوفية الاحتفالات داخل مسجد الحسين، حيث نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية الاحتفال داخل المسجد بعد صلاة العشاء.
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