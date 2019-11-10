وفد الفيوم يعقد ندوات عن زواج القاصرات ومواجهة التحرش والختان

عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم، أمس، اجتماعا برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب حضره رؤساء لجان الوفد بالمراكز ورؤساء لجنتي المرأة والشباب.



ناقش الاجتماع الاستعدادات للمشاركة فى احتفال يوم الجهاد الوطني يوم الاربعاء القادم فى القاهرة، وإحتفالية الوفد مع المرأة فى اسيوط يوم 30 نوفمبر الحالى.



وأكد "الباسل" أهمية مشاركة لجنة الوفد بالفيوم في احتفالية عيد الجهاد يوم 13 نوفمبر، والوفد مع المرأة فى اسيوط فى نهاية نوفمبر.



وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من رؤساء وأمناء الأحزاب بالفيوم لتفعيل مبادرة حزب الوفد لتشكيل تنسيقية بين الأحزاب بالمحافظة لمواجهة المشاكل التى تعانى منها، بإقامة مؤتمرات لحل هذه المشاكل.



وأكدت علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة، أنه سيتم عقد ندوات خلال الأيام القادمة عن زواج القاصرات ومواجهة ظاهرتي التحرش والختان، مضيفة أن الحزب سوف يوفر ماكينات خياطة ومشغل لعدد من السيدات المعيلات.



وتقرر خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أحمد الشيمي السكرتير العام للجنة، والدكتور أسامه مخلوف نائب رئيس اللجنة، وعلا عبد الجواد رئيس لجنة المراة وممثل من كل لجنة مركزية لترتيب الاستعدادات للمشاركة فى احتفالية المرأة مع الوفد فى أسيوط. كما تم الموافقة على تشكيل لجنة للمواطنة فى الحزب بالفيوم .