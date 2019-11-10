الدين لله .. 5 نجوم غير مسلمين يهنئون الامة بـ مولد النبي

كل سنه وكل أصدقائى وأحبابى بخير بمناسبه #المولد_النبوى_الشريف pic.twitter.com/XdH6niarV0 — Hany Ramzy (@HanyRamzy) November 9, 2019

حرص عدد من نجوم الفن ، مسيحي الديانة، على تهنئة الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف الذي صادف امس 12 ربيع الاول من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت اول المهنئين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، التي كتبت عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو".وايضا مواطنتها اليسا معلقة :" كل عام وإنتو بخير بكل البلدان العربية والعالم بمناسبة المولد النبوي الشريف. انشالله كل أماني السلام والاستقرار تتحقق وين ما كان".وغرد وائل كفوري بـ بيت شعر من تاليفه قائلا :" بـعَـيّـدكُـن ... و الإيـد بْ إيــد و بطـلب مـن قلبي بْ هالعيد انشالله بْ عيد المولد شـُوف مـولــد لـبــنـان مــن جـديــد".والإعلامي اللبناني نيشان الذي كتب :" "وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُ وفمُ الزمانِ تَبسّمٌ وثناءُ الروحُ والملأُ الملائكُ حولهُ للدين والدنيا بهِ بُشَراء".ورغم أن نيشان مسيحي الديانة، إلا أنه حفظ أجزاءً عدة من القرآن الكريم ودائما ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" أيضا.وقام الفنان هاني رمزي بتقديم التهنئة للشعب المصري قائلا :": "‏كل سنه وكل أصدقائى وأحبائى بخير بمناسبه #المولد_النبوى_الشريف".ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎وانت بخير كلك ذوق واخلاق" و "‏‎حبيبي يانجم وانت بصحه وسعادة ياغالي" و "‏‎وانت طيب وبخير وسلامه يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي".