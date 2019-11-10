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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف 3 لصوص سرقوا شقة تاجر ببولاق أبو العلا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:43 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة عن واقعة سرقة شقة تاجر ببولاق ابو العلا ، حيث فضحت 3 لصوص اقتحموا الشقة وسرقوا محتويات منها ، والقى رجال الامن بالقاهرة القبض عليهم وتبين أنهم 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق .

تبلغ لقسم شرطة بولا ق أبو العلا من صاحب مركز صيانة سيارات قرر باكتشافه سرقة عدد 7 جي أم " مضخم صوت " ، 10 قطع استانلس ، 2 طفاية حريق ، عدة نجارة ، عدة سباكة من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها 3 عاطلين تم ضبطهم .

واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " باستخدام أجنة حديدية (ضبطت بإرشادهم ) ، كما قرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب باستخدام الاداه المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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