كاميرات المراقبة تكشف 3 لصوص سرقوا شقة تاجر ببولاق أبو العلا

كشفت كاميرات المراقبة عن واقعة سرقة شقة تاجر ببولاق ابو العلا ، حيث فضحت 3 لصوص اقتحموا الشقة وسرقوا محتويات منها ، والقى رجال الامن بالقاهرة القبض عليهم وتبين أنهم 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق .



تبلغ لقسم شرطة بولا ق أبو العلا من صاحب مركز صيانة سيارات قرر باكتشافه سرقة عدد 7 جي أم " مضخم صوت " ، 10 قطع استانلس ، 2 طفاية حريق ، عدة نجارة ، عدة سباكة من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها 3 عاطلين تم ضبطهم .



واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " باستخدام أجنة حديدية (ضبطت بإرشادهم ) ، كما قرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب باستخدام الاداه المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة.



تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.