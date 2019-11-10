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حوادث

ضبط تاجري مخدرات عثر بحوزتهما على هيروين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:48 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط تاجري مخدرات عثر بحوزتهما على هيروين بالسلام.

أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمنطقة اسبيكو ـ دائرة القسم تمكنت من ضبط سائق يحمل جنسية احدي الدول العربية وعامل حال استقلالهما سيارة عثر بحوزتهما علي 15 جراما من مسحوق الهيروين المخدر و2 سرنجة بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر و2 هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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