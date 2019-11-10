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أخبار العالم

إيران تفلت من عقوبات أمريكا.. بسبب هذه الدولة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:21 م
الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان ونظيره الإيراني روحاني
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وكالات
كشفت صحيفة "أحوال" التركية، أن إيران تسعى جاهدة إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية، من خلال نقل جزء كبير من الاستثمارات إلى تركيا، لاسيما في مجال صناعة السيارات.

وأشارت مصادر للصحيفة التركية إلى أن شركة "إيران خودرو كومباني"، وهي من كبرى شركات السيارات الإيرانية، نقلت أعمالها حتى تقيم مصنعا في ولاية وان، شرقي تركيا.

وحضر الرئيس التنفيذي للشركة، فرشاد مقيمي، والوفد المرافق له، إلى الولاية، والتقوا والي وان ورئيس بلديتها، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية محمد أصلان، وعدد من الشخصيات.

وعقب ذلك، التقى المستثمر الإيراني، مسئولي الإدارة العامة لوكالات التنمية ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

ومن المرتقب أن يجري إنشاء المصنع على مساحة 50 هكتارا، في المنطقة الصناعية بالولاية، ومن المنتظر أن يوفر فرص عمل لنحو 1000 شخص في المرحلة الأولى.
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