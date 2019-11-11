خدمات.. لمعرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بك.. اتبع هذه الخطوات

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى خدمة لقرائه تمنكهم من احتساب قيمة فاتورة استهلاك مياه الشرب شهريا بدون انتظار المحصل، وفى حالة وجود خطأ بالفاتورة يمكنهم اللجوء لأقرب محطة أو شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب والقطاع التجارى فيها لتصحيح قيمة الاستهلاك.ووضعت الشركة جدول خاص يحسب قيمة الاستهلاك بمجرد ادخال 3 بيانات أساسية هى نوع الوحدة التى ترغب فى حساب قيمة استهلاكها "منزلى أو تجارى أو صناعى".والبيان الثانى هو قراءة العداد الحالى والثالث هو آخر قراءة فى إيصال الشهر الماضى عبر موقع الشركة الالكترونى، ومن المهم أن تذكر عدد الوحدات فى العقار لأنه يتم تقسيم الاستهلاك لشرائح حسب عدد الوحدات.وتظهر لك عقب ذلك قيمة الفاتورة بدون بعض الضرائب والرسوم المحددة وبدون أى أقساط لمديونيات سابقة.