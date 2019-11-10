اخبار التعليم .. فرص عمل لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا بـ 400 ألف جنيه .. ومدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأحد ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي .. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم: