اخبار التعليم .. فرص عمل لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا بـ 400 ألف جنيه .. ومدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأحد ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي .. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
شاهد.. مدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي
بـ 400 ألف جنيه.. فرصة لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا
جامعة القاهرة: تجديد 3 شهادات أيزو في الجودة لمركز تنمية القدرات
مدارس النيل المصرية .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم فيها خلال 2020/2021
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا
المتيني: لن نترك موظفا بدون الخضوع للتقييم .. صور
بعد الفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات.. وزير التعليم العالي يهنئ منتخب الجامعات
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل بالمستشفيات الجامعية
اليوم .. إجازة بجامعة الأزهر والمعاهد بمناسبة المولد النبوي
وفيما يلي .. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
شاهد.. مدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي
بـ 400 ألف جنيه.. فرصة لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا
جامعة القاهرة: تجديد 3 شهادات أيزو في الجودة لمركز تنمية القدرات
مدارس النيل المصرية .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم فيها خلال 2020/2021
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا
المتيني: لن نترك موظفا بدون الخضوع للتقييم .. صور
بعد الفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات.. وزير التعليم العالي يهنئ منتخب الجامعات
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل بالمستشفيات الجامعية
اليوم .. إجازة بجامعة الأزهر والمعاهد بمناسبة المولد النبوي