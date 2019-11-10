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تعليم

اخبار التعليم .. فرص عمل لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا بـ 400 ألف جنيه .. ومدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:07 م
قسم التعليـــــم
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شاهد.. مدرسة بالشرقية تمتحن طلابها وهم جالسون على الأرض في يوم إجازة مولد النبي

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