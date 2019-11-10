انفجار عنيف يهز بغداد وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. تفاصيل

اأدت وكالة "سبوتنك" الإخبارية، في نبأ عاجل لها، مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين إثر انفجار استهدفهم في ساحة الخلاني وسط بغداد.



ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: "سيارة مفخخة مركونة قرب محطة لتعبئة الوقود بساحة الخلاني، انفجرت بالقرب من المتظاهرين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".



وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت اليوم إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا بينهم 13 من قوات الأمن وأكثر من 15 ألف مصاب.



وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اجتمع اليوم بقصر السلام في بغداد، برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.



وتم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.