اخبار الحوادث.. بث الحادث لايف على الفيس بوك.. مصرع مدمن إستروكس.. ربة منزل تنهي حياتها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
*بث الحادث لايف.. مصرع مدمن استروكس داخل منزله في السلام
شهدت مدينة السلام حادثا بشعا، حيث أقدم عاطل على شنق نفسه داخل غرفته وقيامه ببث الحادث لايف على الفيس بوك.
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*السجن المشدد 5 سنوات لموظف اختلس مبلغا ماليا أثناء ورديته بالبنك داخل المطار
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 5 سنوات لاختلاسه مبلغا ماليا أثناء ورديته بالبنك داخل مطار القاهرة الدولي .
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*لمرورها بأزمة نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها بـ الحبة القاتلة في كفر الشيخ
شهدت إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
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*خطوات قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج
تتعرض بعض الزوجات التى فارقن ازواجهن لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسها فى حيرة تامة بسبب عدم وجود مسكن يأويها واولادها، فتلجا الى اتباع خطوات صدور قرار بتمكينها من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ليأويها وتتمثل هذه الخطوات فى..
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*تعرف على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري
حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.
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*العثور على جثة سيدة أمام دورة مياه مسجد في الدقهلية
عثر أهالي مدينة الكردى بالدقهلية على جثة سيدة ملقاة امام دورات مياه مسجد ابى جبهة بالمدينة.
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*صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بلاعة الصرف الصحي في المنوفية
شهد محيط مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، زحامًا شديدًا من أهالي المتوفين الذين سقطوا داخل بلاعة صرف صحي، ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ أحد العاملين؛ بعد استغاثته بالمارة لإنقاذه من الغرق داخل البلاعة.
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*بالأسلحة البيضاء| إصابة 5 طلاب في مشاجرة داخل الحرم الجامعي بالمنوفية
اصيب 5 طلاب داخل الحرم الجامعي بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم بجامعة المنوفية اثر مشاجرة بينهم بالاسلحة البيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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*بث الحادث لايف.. مصرع مدمن استروكس داخل منزله في السلام
شهدت مدينة السلام حادثا بشعا، حيث أقدم عاطل على شنق نفسه داخل غرفته وقيامه ببث الحادث لايف على الفيس بوك.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*السجن المشدد 5 سنوات لموظف اختلس مبلغا ماليا أثناء ورديته بالبنك داخل المطار
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 5 سنوات لاختلاسه مبلغا ماليا أثناء ورديته بالبنك داخل مطار القاهرة الدولي .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*لمرورها بأزمة نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها بـ الحبة القاتلة في كفر الشيخ
شهدت إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*خطوات قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج
تتعرض بعض الزوجات التى فارقن ازواجهن لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسها فى حيرة تامة بسبب عدم وجود مسكن يأويها واولادها، فتلجا الى اتباع خطوات صدور قرار بتمكينها من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ليأويها وتتمثل هذه الخطوات فى..
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*تعرف على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري
حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*العثور على جثة سيدة أمام دورة مياه مسجد في الدقهلية
عثر أهالي مدينة الكردى بالدقهلية على جثة سيدة ملقاة امام دورات مياه مسجد ابى جبهة بالمدينة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بلاعة الصرف الصحي في المنوفية
شهد محيط مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، زحامًا شديدًا من أهالي المتوفين الذين سقطوا داخل بلاعة صرف صحي، ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ أحد العاملين؛ بعد استغاثته بالمارة لإنقاذه من الغرق داخل البلاعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*بالأسلحة البيضاء| إصابة 5 طلاب في مشاجرة داخل الحرم الجامعي بالمنوفية
اصيب 5 طلاب داخل الحرم الجامعي بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم بجامعة المنوفية اثر مشاجرة بينهم بالاسلحة البيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا