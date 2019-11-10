بث الحادث لايف.. مصرع مدمن استروكس داخل منزله في السلام

شهدت مدينة السلام حادثا بشعا، حيث أقدم عاطل على شنق نفسه داخل غرفته وقيامه ببث الحادث لايف على الفيس بوك.



بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من مستشفى السلام العام بوصول عاطل حاصل على دبلوم جثة هامدة بعدما نقلها شقيقه (عامل) وبعض من أصدقاء المتوفى.



وبسؤال شقيق المتوفى أوضح بأنه فوجئ بأصدقاء المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.



وأضاف شقيق الضحية انه عقب دخوله لغرفة شقيقه فوئء به معلقا فقام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى.



وتبين من التحريات أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس" فتم إخطار النيابة.