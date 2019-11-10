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رياضة

مدرب الأهلي يعتذر عن اشتباكات لاعبي فريقه مع الإسماعيلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:57 م
جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات بين الفريقين
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حسن العمدة
اعتذر عمرو أنور، المدير الفني لفريق الأهلي للشباب، عن أي تجاوز صدر منه في أزمة لقاء فريقه مع الإسماعيلي اليوم بدوري الشباب.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "أعتذر إذا كان صدر مني أي إساءة لأي شخص، عندما يحضر الإسماعيلي لمواجهتنا في ملعبنا، سنستقبلهم أفضل استقبال".

وتابع: "الأزمة لا تحتاج كل هذه الضجة ولم يصدر تجاوز من الجهازين الفنيين للفريقين، فالعلاقة بيننا محترمة جدا، لكن وجود الجمهور بكثافة واقتراب المدرجات من الدكة هو السبب الحقيقي فيما حدث".

وواصل: "كان هناك حديث من أحد الأشخاص يحاول التقليل من الأهلي ورديت، لكن في النهاية الأزمة انتهت".

وأتم: "غير حزين من التعادل مع الإسماعيلي فهو بطل الدوري وحصد اللقب السابق قبل نهاية المسابقة بـ5 أسابيع، كنا نلعب كأننا داخل الأهلي".
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