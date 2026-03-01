شريف خيرالله: العندليب أحدث ثورة في شكل الأغنية العربية

أكد الفنان شريف خيرالله أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان فنانًا متطورًا سبق عصره، مشيرًا إلى أن مسيرته لم تكن سهلة كما يظن البعض، بل تعرض لانتقادات وهجوم في بداياته بسبب خروجه عن المألوف.



وأوضح خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عبد الحليم أحدث نقلة نوعية في شكل الأغنية العربية، سواء من حيث اختيار الكلمات أو الألحان أو طريقة الأداء، فضلًا عن اهتمامه بالتفاصيل البصرية في السينما والملابس، ما جعله مختلفًا عن أبناء جيله.



وأضاف أن هذا الاختلاف قوبل في البداية برفض من بعض التيارات الفنية التي كانت ترى أن ما يقدمه لا يتماشى مع الذوق السائد آنذاك.



وأشار إلى أن التطوير غالبًا ما يواجه مقاومة في بدايته، لكن الزمن ينصف المجددين، مؤكدًا أن تجربة عبد الحليم دليل واضح على أن الجرأة في الفن قد تُقابل بالانتقاد أولًا، ثم تتحول لاحقًا إلى علامة فارقة في تاريخ الإبداع.

