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فن

همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
همام ابراهيم
همام ابراهيم
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
تألق المطرب العراقي همام إبراهيم، في حفله الغنائي مساء أمس الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28.

وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني منها، أشهد، أنت الغالي، بغداد، أي دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح، أنا وليلى، وغازل المصريين في ختام الحفل بأغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، وسط تصفيق حاد من الحضور.

يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
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