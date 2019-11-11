الكشف عن حصيلة قتلى التظاهرات العراقية منذ بدايتها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، ان أكثر من 300 شخص قتلوا، وأصيب 15 ألفا منذ بدء المظاهرات الشعبية في العراق.



وقالت المفوضية في بيان: "إن قوات الأمن العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي خلال مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات أثناء تواجدهم في ميادين الاعتصام ببغداد وعدد من المحافظات".



وكانت العديد من بلدان العالم نددت في وقت سابق باستخدام السلطات العراقية للعنف في التعامل مع التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وانطلقت التظاهرات والاحتجاجات في الأول من أكتوبر في بغداد ومحافظات جنوبي العراق.



