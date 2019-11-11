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فن

محمد عدوية يعلن عن مفاجأة لجمهوره.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:52 ص
محمد عدوية
محمد عدوية
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محمد بدران
نشر الفنان محمد أحمد عدوية، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر محمد عدوية في الصورة داخل استديو وعلق قائلًا "انتظروا مفاجأة قوية جدا قريبا ان شاء الله دعواتكم".

وأحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ"، ورفع الحفل شعار كامل العدد وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك ومنها "يا بنت السلطان وزحمة يا دميا زحمة والطيب أحسن ودى الى خدتنى منى وتقدر تطير من غير جناحات وأنا تاجك وسلطانك وست البنات وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.
محمد عدوية يعلن عن مفاجأة لجمهوره.. شاهد
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