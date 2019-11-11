مسك إيدي .. صديق هيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسل الراحل .. فيديو

أكد الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حدوث واقعة غريبة أثناء تغسيل جثمانه، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.



وقال معوض، أثناء استضافته في برنامج "شارع النهار"، إنه قام بتغسيل هيثم بيده بالرغم من رفض المتواجدين دخوله إلى المغسلة، وعبّر قائلًا وهو يبكي: "أنا اللي بجهزه قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو نازل يقابل ربنا، انا اللي مغسل استاذ هيثم بإيديا، لكن الغريب إن الشيخ لما كان يجيب رقبته في اتجاهه ألاقي رقبته جات عندي، وقولت للشيخ ده بيتحرك، قالي إنه هو كده بيحبك، ولما مسكت إيده وجيت أشيلها لقيته ماسك فيها، حسيت بصدمة بس الشيخ قاللي إنه اتوفى خلاص".



يذكر أن توفي الفنان هيثم أحمد زكي، منذ أيام بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تناوله للمكملات الغذائية ومقويات العضلات.